В Индии бушует страшный ураган, десятки погибших

Об этом сообщает местное издание Синьхуа.

Отмечено, что на данный проливные дожди в южном штате Керала унесли 16 жизней. По словам министр государственных доходов Индии, правительство страны делает все возможное, чтобы спасти людей.

Предварительно установлено, что более 1200 домов были частично или полностью разрушены.

Накануне, 26 человек погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате проливных дождей. На прошлой неделе в штате Бихар 27 человек погибли в результате непогоды.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", из-за мощны грозовых ливней и шквалистого ветра, обрушившиеся на индийский штат Уттар-Прадеш погибло более 30 человек. Около 20 человек получили серьезные травмы в результате падения деревьев, обрушения кровли и удара молний.