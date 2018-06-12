12:57 12.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Чернигове произошел взрыв в жилом доме

В Чернигове в ночь на вторник, 12 июня, в жилом доме на улице Механизаторов произошел взрыв. Об этом сообщает ГСЧС.

В Чернигове произошел взрыв в жилом доме

Отмечается, что сильный погром разрушил перекрытие между первым этажом и цокольным помещением, повреждены несущие стены дома.

Кроме того, в результате происшествия 51-летний мужчина получил ожоги II-III степени 45 процентов тела. Его состояние оценивается как тяжелое.

По словам пострадавшего, вечером он услышал запах газа, который исходил из газовой установки автомобиля.

В ведомстве добавили, что мужчина снял газовый баллон и понес его ремонтировать в гараж. Во время подкручивания вентиля произошел выброс газа с последующим взрывом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у здания энергогенерирующей компании "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы прогремел взрыв. Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 93, вызов в полицейскую часть поступил в 00:40.


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