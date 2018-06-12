07:57 12.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Болгарии потерпел крушение военный вертолет, два человека погибли

В Болгарии в ночь на вторник, 12 июня, потерпел крушение военный вертолет Ми-17.

В Болгарии потерпел крушение военный вертолет, два человека погибли

В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил травмы.

Как сообщает агентство NOVA, вертолет упал в районе гражданского аэропорта Пловдива на юге страны. По предварительным данным, Ми-17 рухнул с высоты 50 метров. На момент крушения на его борту находилось трое военнослужащих.

По данным агентства в авиакатастрофе погиб главный пилот и его помощник. Третий член экипажа, бортинженер, был доставлен в больницу.

На данный момент на месте работают спасательные службы, причины авиакатастрофы выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в международном аэропорту Франкфурта загорелся пассажирский самолет Аirbus A340, который должен был лететь в Филадельфию. В результате инцидента пострадали несколько десятков пассажиров и шесть сотрудников аэропорта.


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