В Болгарии потерпел крушение военный вертолет, два человека погибли

В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил травмы.

Как сообщает агентство NOVA, вертолет упал в районе гражданского аэропорта Пловдива на юге страны. По предварительным данным, Ми-17 рухнул с высоты 50 метров. На момент крушения на его борту находилось трое военнослужащих.

По данным агентства в авиакатастрофе погиб главный пилот и его помощник. Третий член экипажа, бортинженер, был доставлен в больницу.

На данный момент на месте работают спасательные службы, причины авиакатастрофы выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в международном аэропорту Франкфурта загорелся пассажирский самолет Аirbus A340, который должен был лететь в Филадельфию. В результате инцидента пострадали несколько десятков пассажиров и шесть сотрудников аэропорта.