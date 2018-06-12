Полиция задержала мужчину захватившего в Париже заложников

Как сообщает Figaro, ссылаясь на правоохранителей города, захватчик задержан и арестован. Жизням людей, которых он захватил ничего не угрожает.

Также известно, что никто в результате инцидента не пострадал. В свою очередь мер Парижа Анн Идальго уже выразила благодарность полиции и спасательным службам за их профессионализм.

По предварительным данным французский спецназ взял штурмом здание, в котором находился захватчик. На данный момент имя нападавшего не называется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 12 июня, в Париже неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города. Впоследствии стало известно, что от захватчика заложников смогли убежать человек, которого злоумышленник ранил, и беременная женщина.