Под Николаевом мотоциклист попал в жуткую аварию - ФОТО

Об это сообщает местное издание "Новости-N".

Как установили правоохранители, мотоцикл "Ява" под управлением 27-летнего жителя села ехал по улице Маячной. Однако по неизвестным причинам молодой водитель потерял управление и допустил аварию. Так, во время ДТП парень получил серьезные травмы, а также повредил позвоночник, вследствие чего не мог самостоятельно передвигаться.

"Мотоциклист пролежал на стадионе всю ночь, а нашли его только под утро", отметили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в Жовтневую Центральную районную больницу. Сейчас он находится в состоянии комы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авто "скорой помощи" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. По словам правоохранителей, инцидент произошел в Корабельном районе города.