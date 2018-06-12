16:32 12.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Николаевом мотоциклист попал в жуткую аварию - ФОТО

В селе Лупарево Николаевской области 27-летней парень не справился с управлением, после чего несколько раз перевернулся и упал на территории сельского стадиона.

Под Николаевом мотоциклист попал в жуткую аварию - ФОТО

Об это сообщает местное издание "Новости-N".

Как установили правоохранители, мотоцикл "Ява" под управлением 27-летнего жителя села ехал по улице Маячной. Однако по неизвестным причинам молодой водитель потерял управление и допустил аварию. Так, во время ДТП парень получил серьезные травмы, а также повредил позвоночник, вследствие чего не мог самостоятельно передвигаться.

"Мотоциклист пролежал на стадионе всю ночь, а нашли его только под утро", отметили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в Жовтневую Центральную районную больницу. Сейчас он находится в состоянии комы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"авто "скорой помощи" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. По словам правоохранителей, инцидент произошел в Корабельном районе города.


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