Мужчина, который захватил заложников в Париже требует связать его с посольством Ирана

По уточненным данным, злоумышленник в настоящий момент удерживает трех человек. Среди них - беременную женщину. Как сообщает Le Parisien, одного из заложников мужчина ударил гаечным ключом по голове и он ранен.

Чуть позже появилось сообщение, что двум заложникам удалось сбежать. Смогли вырваться мужчина, которого злоумышленник ранил, и беременная женщина. Женщина находится в состоянии шока. Ей оказывают помощь работники скорой медицинской помощи на месте происшествия.

В полиции также рассказали, что мужчина, захвативший людей, вошел в здание примерно в четыре часа по местному времени под видом курьера доставки еды. При этом сбежавший подтвердил полиции, что захвативший их в заложники ударил его по лицу. Также он сообщил, что у злоумышленника есть письмо, которое он хотел бы передать иранскому послу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во французской столице неизвестный мужчина взял в заложники двух человек. В настоящее время в Париже начата спецоперация по задержанию злоумышленника и освобождению не в чем невинных людей.