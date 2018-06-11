07:45 11.06.2018 | Происшествия | Новости
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Возле берегов Японии разбился истребитель ВВС США

В ночь на понедельник, 11 июня, возле берегов Японии разбился истребитель воздушних сил Соединенных Штатов Америи F-15.

Возле берегов Японии разбился истребитель ВВС США

Он вылетел с военно-воздушной базы в японской Кадене и упал у берегов острова Окинава. К счастью пилоте удалось катапультироваться.

Как сообщает телеканал NHK, власти Окинавы сообщили, что он был спасен вертолетом Воздушных силы самообороны Японии. Предположительно, у него перелом ноги. Береговая охрана направила к месту крушения патрульные катера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле американский истребитель F-16C потерпел крушение в штате Аризона. Пилоту удалось катапультироваться, он не пострадал.


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