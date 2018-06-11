Возле берегов Японии разбился истребитель ВВС США

Он вылетел с военно-воздушной базы в японской Кадене и упал у берегов острова Окинава. К счастью пилоте удалось катапультироваться.

Как сообщает телеканал NHK, власти Окинавы сообщили, что он был спасен вертолетом Воздушных силы самообороны Японии. Предположительно, у него перелом ноги. Береговая охрана направила к месту крушения патрульные катера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле американский истребитель F-16C потерпел крушение в штате Аризона. Пилоту удалось катапультироваться, он не пострадал.