Возле берегов Японии разбился истребитель ВВС США

В ночь на понедельник, 11 июня, возле берегов Японии разбился истребитель воздушних сил Соединенных Штатов Америи F-15.
Он вылетел с военно-воздушной базы в японской Кадене и упал у берегов острова Окинава. К счастью пилоте удалось катапультироваться.
Как сообщает телеканал NHK, власти Окинавы сообщили, что он был спасен вертолетом Воздушных силы самообороны Японии. Предположительно, у него перелом ноги. Береговая охрана направила к месту крушения патрульные катера.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле американский истребитель F-16C потерпел крушение в штате Аризона. Пилоту удалось катапультироваться, он не пострадал.