В Запорожье из-за наезда автомобиля погиб человек - ФОТО

Об этом стало известно из сюжета ТСН.

Сообщается, что легковой автомобиль на полной скорости протаранил маршрутку. Так, во время столкновения одна из пассажирок вылетела в окно, после чего на нее упал микроавтобус. В тот момент на помощь женщине бросились прохожие, которым удалось поднять маршрутное такси. Однако, женщина умерла по дороге в больницу.

В результате ДТП водитель микроавтобуса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

Трех пассажиров автобуса и одного из людей, находившихся в салоне авто, также госпитализировали.

В свою очередь 48-летнего водителя авто задержали. По предварительным данным, он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Дарницком районе столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo.