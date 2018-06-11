08:58 11.06.2018 | Происшествия | Новости
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В США на вечеринке произошла перестрелка

На частной вечеринке в Лос-Анджелесе произошла перестрелка, в результате чего были ранены семь человек. Об этом сообщает местное издание NBC Los Angeles.

В США на вечеринке произошла перестрелка

Сообщается, что пятеро человек были транспортированы в медучреждения из-за ранений, полученные от выстрелов. Еще двух человек госпитализирован из-за ранений, не связанных с выстрелами. Известно, что всех пострадавших доставили в больницу северного Голливуда.

После инцидента полиция перекрыла весь район для расследования. Пока нет информации относительно самого стрелка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве  произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получил один человек. Перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана". Пострадавший получил пять огнестрельных ранений. Вместе с тем стрелявший скрылся на автомобиле.


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