В США на вечеринке произошла перестрелка

Сообщается, что пятеро человек были транспортированы в медучреждения из-за ранений, полученные от выстрелов. Еще двух человек госпитализирован из-за ранений, не связанных с выстрелами. Известно, что всех пострадавших доставили в больницу северного Голливуда.

После инцидента полиция перекрыла весь район для расследования. Пока нет информации относительно самого стрелка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получил один человек. Перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана". Пострадавший получил пять огнестрельных ранений. Вместе с тем стрелявший скрылся на автомобиле.