12:41 11.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Каменец-Подольском прохожего привалила бетонная стена – ФОТО

Сегодня, 11 июня, в городе Каменец-Подольский на прохожего обрушилась железобетонная плита.

В Каменец-Подольском прохожего привалила бетонная стена – ФОТО

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел накануне на проспекте Грушевского.

На месте происшествия спасатели сразу начали извлекать 55-летнего мужчину из-под бетонной стены.

Отмечается, что с помощью воздушной подушки пожарные приподнял плиту, и осторожно достали пострадавшего. После чего его сразу передали работникам экстренной медицинской помощи.

На месте инцидента работает полиция, устанавливая все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в центре столицы на улице Ярославов Вал частично обрушился верхний фасад жилого здания. Сообщается, что происшествие благополучно обошлось без пострадавших. 


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