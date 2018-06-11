В Каменец-Подольском прохожего привалила бетонная стена – ФОТО

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел накануне на проспекте Грушевского.

На месте происшествия спасатели сразу начали извлекать 55-летнего мужчину из-под бетонной стены.

Отмечается, что с помощью воздушной подушки пожарные приподнял плиту, и осторожно достали пострадавшего. После чего его сразу передали работникам экстренной медицинской помощи.

На месте инцидента работает полиция, устанавливая все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в центре столицы на улице Ярославов Вал частично обрушился верхний фасад жилого здания. Сообщается, что происшествие благополучно обошлось без пострадавших.