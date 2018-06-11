02:00 11.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре машина протаранила киоск, пострадали трое человек - ФОТО

В Днепре в воскресенье, 10 июня, столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada.

В Днепре машина протаранила киоск, пострадали трое человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Как сообщает местное издание Информатор, инцидент произошел на улице Сухомлинского.

Автомобиль Daewoo Lanos двигался со стороны проспекта Слобожанского, а Lada выезжала на улицу Сухомлинского со второстепенной внутриквартальной дороги.

Столкновение произошло, когда Lanos пытался обогнать другой автомобиль. От удара Lanos отлетел на несколько метров и врезался в киоск.

Скорая помощь увезла в больницу охранника ларька, покупателя, который стоял возле магазина, и водитель Lada. По словам очевидцев, наиболее пострадал охранник киоска - он получил ушиб головы и ноги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Орловской области Российской Федерации в воскресенье, 10 июня, автобус с артистами местного хора столкнулся с грузовым поездом. В Результате аварии погибли четыре человека. Еще 12 пассажиров были госпитализированы.


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