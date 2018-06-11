В Багдаде горит склад, где находились бюллетени с парламентских выборов - ВИДЕО

В настоящее время силы гражданской обороны Ирака пытаются локализовать возгорание. Как сообщил телеканал Al Sumaria, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел республики, возгорание произошло в складском помещении, принадлежащем министерству торговли и переданном в аренду Высшей независимой избирательной комиссии Ирака для хранения протоколов.

Инцидент произошел на фоне подготовки к пересчету бюллетеней, на чем настаивает парламент. Пересчет должен был перейти под надзором ООН и Высшего судебного совета Ирака. В нем будут задействованы более 10 тысяч волонтеров.

Напомним, на майских выборах ЦИК впервые применил электронную систему подсчета голосов, что вызвало критику со стороны ряда политических партий, обвинивших комиссию в нарушениях и подтасовках. Впоследствии депутаты приняли поправки к закону о выборах, обязав ЦИК пересмотреть итоги по всей стране.

Как сообщал УРА-Информ, выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая, явка на них составила 44,5% от 24,5 миллионов избирателей. Победу одержал блок "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром (54 места), блок "Наср" во главе с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади получил 42 кресла. Согласно данным ЦИК, парламент обновится на 70%.