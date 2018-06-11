На Тернопольщине иномарка слетела с проезжей части и опрокинулась, водитель погиб - ФОТО

В результате аварии водитель Ford Mondeo погиб на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, Водитель, оп неизвестным пока причинам, выехал за пределы проезжей части, после чего машина опрокинулась.

Информация о иномарке в кювете с явными механическими повреждениями поступила на в Подволочиское отделение полиции около шести часов утра от жителя села Шельпаки. Уже на месте дорожно-транспортного происшествия при осмотре транспорта ни водителя, ни пассажиров в салоне правоохранители не обнаружили.

Вместе с тем правоохранители обнаружили тело мужчины на обочине дороги в зарослях за двадцать пять метров от автомобиля. Погибший - водитель автомобиля Ford Mondeo, 1992 года рождения.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре в воскресенье, 10 июня, столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.