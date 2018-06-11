На Прикарпатье сгорела старая деревянная церковь - ФОТО

В селе Новица Калушского района Ивано-Франковской сгорело деревянное здание Православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата, которая является памятником архитектуры. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщение о пожаре в церкви 1921 года застройки поступило около двух часов ночи.

При этом пожарным удалось спасти от огня одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять рядом расположенных жилых домов. Вместе с тем огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 квадратных метров, - сообщили в ведомстве, добавив, что сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 10 июня, во Львове вспыхнул крупный пожар. Тут горел комплекс учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области, первые вызовы начали поступать после двух часов ночи. К месту происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова №3. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения, а огонь уже охватил площадь в 4400 квадратных метров.