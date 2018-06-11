На Мексику надвигается сильный шторм Буд

К берегам Мексики приближается тропический шторм Буд, который превратился в ураган первой категории со скоростью ветра до 150 км/ч.
Как сообщает издание Оnet.pl, на данный момент он находится на расстоянии 410 км к западу от побережья.
Согласно прогнозам синоптиков, под ударом окажется побережье мексиканских штатов Мичоакан, Халиско, Колима и Герреро.
В свою очередь, мексиканское правительство призвало жителей регионов, которым угрожает непогода, и туристов "быть чрезвычайно осторожными" и выполнять все распоряжения власти. Пока информации об эвакуации нет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" субтропический шторм "Альберто" начал двигаться в направлении американского штата Флорида. Сообщается, что в ближайшие сутки шторм обрушится на полуостров Юкатан, западную Кубу, штат Флорида, а также северо-восточное побережье Мексиканского залива.