На Мексику надвигается сильный шторм Буд

Как сообщает издание Оnet.pl, на данный момент он находится на расстоянии 410 км к западу от побережья.

Согласно прогнозам синоптиков, под ударом окажется побережье мексиканских штатов Мичоакан, Халиско, Колима и Герреро.

В свою очередь, мексиканское правительство призвало жителей регионов, которым угрожает непогода, и туристов "быть чрезвычайно осторожными" и выполнять все распоряжения власти. Пока информации об эвакуации нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" субтропический шторм "Альберто" начал двигаться в направлении американского штата Флорида. Сообщается, что в ближайшие сутки шторм обрушится на полуостров Юкатан, западную Кубу, штат Флорида, а также северо-восточное побережье Мексиканского залива.