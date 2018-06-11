16:19 11.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Гражданин Грузии пытался тайно вывезти из Украины 13 самоваров - ФОТО

37-летний гражданин Грузии на теплоходе из Батуми пытался перевезти 13 самоваров, турку, чайник и ступку. Однако предметы, которые могли представлять культурную ценность были изьяты украинскими пограничниками. 

Гражданин Грузии пытался тайно вывезти из Украины 13 самоваров - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы Украины.

По словам пограничников, они заметили на теплоходе мужчину, который сразу же вызвал у них подозрения. По этому поводу, стражи порядка приняли решение немедленно провести обыск гражданина Грузии. Как оказалось, в результате проверки было выявлено 13 самоваров, чайник, турку и ступку. 

"Кухонные предметы могли представлять культурную ценность", - отметили сотрудники Госпогранслужбы Украины.

В данный момент представители ДФС Украины направили предметы на экспертизу.

Относительно владельца багажа составлен и протокол о нарушении таможенных правил по статье о недекларировании товаров, транспортных средств коммерческого назначения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гражданин России и Украины пытались вывезти за границу редкие банкноты времен УНР и царской России. 


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