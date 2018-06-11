Гражданин Грузии пытался тайно вывезти из Украины 13 самоваров - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы Украины.

По словам пограничников, они заметили на теплоходе мужчину, который сразу же вызвал у них подозрения. По этому поводу, стражи порядка приняли решение немедленно провести обыск гражданина Грузии. Как оказалось, в результате проверки было выявлено 13 самоваров, чайник, турку и ступку.

"Кухонные предметы могли представлять культурную ценность", - отметили сотрудники Госпогранслужбы Украины.

В данный момент представители ДФС Украины направили предметы на экспертизу.

Относительно владельца багажа составлен и протокол о нарушении таможенных правил по статье о недекларировании товаров, транспортных средств коммерческого назначения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гражданин России и Украины пытались вывезти за границу редкие банкноты времен УНР и царской России.