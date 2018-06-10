Во Львове горел единственный в Украине стрелковый центр олимпийской подготовки - ФОТО

Тут горел комплекс учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Как сообщаерт пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области, первые вызову начали поступать в 2:26 ночи. К месту происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова №3. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения, а огонь уже охватил площадь в 4400 квадратных метров.

Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие. Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом.

Причину возникновения горения выясняют. В результате пожара никто из людей не пострадал, а вот для украинского спорта последствия пока непонятны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован. По состоянию на шесть часов вечера в лесном массиве в зоне отчуждения завершено тушения возгорания.