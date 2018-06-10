Во Львов загорелся спортивный комплекс футбольного стадиона - ФОТО

Инцидент произошел в одном из львовских районов на улице Клепаровская, 39 а, в 3-этажном административном здании и стрелковом тире. По предварительной информации, причиной возгорания был промышленный мусор, который по неустановленным покамест обстоятельствам загорелся на крыше 4-этажного помещения.

Для ликвидации огня привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсантов ЛГУ БЖД, и 21 единицу спецтехники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Никополе в собственном гараже сгорел мужчина. На место происшествия прибыло 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники. Причиной возникновения пожара считают строительный мусор, который, загоревшись, перекинулся на гаражное помещение. В ходе пожара было повреждено перекрытие гаража и имущество внутри на площади 6м.кв.