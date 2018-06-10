В Запорожье маршрутка столкнулась с легковушкой - ФОТО

В результате аварии семь человек получили травмы. Как сообщает пресс-службы патрульной полиции города, на момент дорожно-транспортного происшествия в легковушке было четверо человек. При этом в полиции предполагают, что водитель иномарки был нетрезв.

От сильного удара маршрутка перевернулась и одна из пассажирок выпала через окно, из-за чего ее придавило.

Скорая помощь увезла в больницу шестерых людей, а водитель маршрутки попал в реанимацию. На место происшествия приехали три скорых помощи и два реанимации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах произошел взрыв ручной гранаты, которая была брошена в помещение ночного клуба. По предварительной информации, мужчина пытался попасть в ночное заведение, но его не пускали. Тогда обиженный сумчанин решил бросить гранату РГД-4 в помещение ночного клуба через окно.