В центре Львова полицейский "Приус" сбил пешехода

По предварительной информации, водитель патрульной машины совершил наезд на пешехода, когда тот пытался пересечь двухполюсную дорогу в неположенном месте. От удара мужчина потерял сознание, патрульные быстро вызвали карету скорой помощи, предварительно предоставив ему первую медицинскую помощь.

В результате происшествия, мужчина 1970 года получил ушибы и ссадины, его госпитализировали. На данный момент устанавливается личность пострадавшего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и немецкой иномарки. Позже стало известно, что рулевой BMW от полученных травм скончался, а 24 и 25-летние пассажиры машины сейчас находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.