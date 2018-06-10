В Сумах в результате ночного взрыва пострадали девять человек

Как сообщает начальник управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации Сергей Бутенко, в результате взрыва пострадали семь посетителей заведения в возрасте от 20 до 34 лет, из них одна девушка.

Двое пострадавших госпитализированы в Сумскую городскую больницу № 5, остальные – в областную клиническую больницу. Их состояние характеризуется как средней тяжести. Тяжелых осколочных ранений нет. С ними в двух операционных работают хирурги, сосудистые хирурги, - отметил Бутенко.

Он также отметил, что на место происшествия выезжали пять бригад скорой помощи. При этом в администрации пояснили, что кроме госпитализированных, за медицинской помощью также обратился охранник заведения и еще один посетитель, который захотел лечиться амбулаторно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах произошел взрыв ручной гранаты, которая была брошена в помещение ночного клуба. По предварительной информации, мужчина пытался попасть в ночное заведение, но его не пускали. Тогда обиженный сумчанин решил бросить гранату РГД-4 в помещение ночного клуба через окно.