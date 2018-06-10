16:11 10.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном парке пьяный мужчина с ножом напал на молодого парня

В соломенском парке "Орлятко" мужчина пытался отобрать алкоголь у молодых людей угрожая им физической расправой. Об этом передает "Киев Оперативный".

В столичном парке пьяный мужчина с ножом напал на молодого парня

Правоохранители со слов пострадавших восстановили предварительную картину совершения нападения. Компания молодых людей отдыхала в парке, распивая алкогольные напитки. К ним подошел мужчина, который с самооо начала вел себя агрессивно. Когда человек приказал ему налить водки, а молодой человек отказали - достал нож на ударил одного из молодых в область сердца, двое остальных парней кинулись вслед за преступником. 

От криков начал бежать, но был задержан и передан патрульным полицейским. Пострадавшего молодого срочно госпитализировали, сейчас он находится в реанимационном отделении. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в японском городе Осака психически нездоровый мужчина набросился на пассажиров поезда с ножем. В результате нападения уже в карете скорой скончался раненый мужчина. Сам Кодзима признался, что не готовил намеренный теракт. Он объяснил свой поступок внезапным всплеском гнева из-за постоянной депрессии, в которой находился Итиро. Во время обыска личных вещей у него нашли второй нож. 


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