В столичном парке пьяный мужчина с ножом напал на молодого парня

Правоохранители со слов пострадавших восстановили предварительную картину совершения нападения. Компания молодых людей отдыхала в парке, распивая алкогольные напитки. К ним подошел мужчина, который с самооо начала вел себя агрессивно. Когда человек приказал ему налить водки, а молодой человек отказали - достал нож на ударил одного из молодых в область сердца, двое остальных парней кинулись вслед за преступником.

От криков начал бежать, но был задержан и передан патрульным полицейским. Пострадавшего молодого срочно госпитализировали, сейчас он находится в реанимационном отделении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в японском городе Осака психически нездоровый мужчина набросился на пассажиров поезда с ножем. В результате нападения уже в карете скорой скончался раненый мужчина. Сам Кодзима признался, что не готовил намеренный теракт. Он объяснил свой поступок внезапным всплеском гнева из-за постоянной депрессии, в которой находился Итиро. Во время обыска личных вещей у него нашли второй нож.