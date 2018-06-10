В США ЦРУ задержали сапера-любителя

Задержанным оказался 47-летний местный житель Ренделл Ли, который признался, что не намеревался совершить какие-либо противозаконные действия. В его арсенале находилась в общей сложности 31 самодельная бомба. Устройства были собраны им из обрезков металлических труб и тщательно спрятаны в одном из тайников в лесу округа Персон.

Мужчина утверждает, что обвинения в его сторону абсолютно беспочвенны, так как он не совершил никакого преступления, а лишь практиковался в изготовлении взрывных устройств. Сейчас ему предъявлено подозрение. Дело будет рассматриваться в окружном суде Северной Каролины уже на следующей недели.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Пентагон подтвердил задержание подозреваемого в планировании терактов 11 сентября 2001. В докладе специальной комиссии конгресса за 11 сентября 2001 года, Заммар был "откровенным, ярким исламистом", который превозносил "достоинства насильственного джихада". Он оказывал влияние на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в переводе средств террористам, которые захватили самолеты 11 сентября.