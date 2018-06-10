22:47 10.06.2018 | Происшествия | Новости
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В России автобус столкнулся с поездом, четыре человека погибли - ВИДЕО

В Орловской области Российской Федерации в воскресенье, 10 июня, автобус с артистами местного хора столкнулся с грузовым поездом.

В России автобус столкнулся с поездом, четыре человека погибли - ВИДЕО

В Результате аварии погибли четыре человека. Еще 12 пассажиров были госпитализированы. Как сообщает "РИА Новости", ссылаясь на данные следствия, среди погибших - один несовершеннолетний.

В свою очередь, Московская железная дорога сообщила, что машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы водителю автобуса, а также применил экстренное торможение. По предварительным результатам работы комиссии МЖД, столкновение произошло по вине водителя пассажирского автобуса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 мая в Одесской области водитель автомобиля Nissan на запрещающую световую и звуковую сигнализацию выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 километров в час.


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