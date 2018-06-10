В Польше разбился самолет украинского депутата - ФОТО

По предварительной информации, на момент аварии в самолете находилось три человека, двоих удалось спасти, однако третий пассажир сейчас находится в реанимационном отделении.

Пресс-служба "Радикальной партии" уже подтвердила информацию о серьезных травмах своего партийного коллеги, уведомление появилось на социальной странице народного депутата Игоря Мосийчука: "На борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь.

Детали авиакатастрофы уточняются, на месте работают польские криминалисты и правоохранители.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в небе над островом Лонг-Айленд в США упал небольшой двухмоторный самолет. Сотрудники Береговой охраны США уже нашли тела двух пропавших пассажиров, двое оставшихся считаются пропавшими без вести.