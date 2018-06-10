19:45 10.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Литве произошел несчастный случай во время военных учений НАТО

В Литве в городе Казлу Руди американский бронетранспортер Stryker попал в аварийную ситуацию. Об этом передает Delfi.
 

В Литве произошел несчастный случай во время военных учений НАТО

Сообщается, что водитель бронеавтомобиля не сумел справиться с управлением и направил транспорт в кювет. Машина врезалась в дерево и перевернулась. В аварии пострадал один американский военный, которого госпитализировали с тремя ушибами в области бедра. На данный момент пациент уже освобожден для амбулаторного лечения, но продолжать участие в учениях он не будет.

Похожая авария произошла двумя днями ранее. Один из бронетранспортеров США, которые участвуют в учениях НАТО съехал с дороги и несколько раз перевернулся. В результате ДТП пострадали 13 американских военных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с первого июня в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения "Perkūnas griausmas 2018". Всего в учениях "Perkūnas ramusimas 2018" примут участие 9000 человек - солдаты и офицеры вооруженных сил Литвы и представители других институтов и гражданских организаций в подчинении сил безопасности Литвы


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