В Киеве пьяный водитель протаранил цветочную клумбу - ФОТО

Так, водитель автомобиля Opel двигался по Чоколовскому бульвару в сторону Индустриального моста. Затем мужчину решил перестроиться с третьего во второй ряд, но потерял управление и вылетел на тротуар. Машина проехала около 20 метров, ударилась в бетонное основание рекламного щита.

От удара автомобиль развернуло и она отлетела на клумбу. В результате происшествия чудом ни кто не пострадал. Машина получила значительные повреждения.

Чуть позже свидетели аварии и правоохранители заподозрили шофера в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, так как последний отказался проходить алкотестер и вел себя агрессивно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП из четырех автомобилей. Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало 4 автомобиля - Lada Kalina, Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat