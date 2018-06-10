10:10 10.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный водитель протаранил цветочную клумбу - ФОТО

Вчера вечером, в Киеве на Чоколовском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве пьяный водитель протаранил цветочную клумбу - ФОТО

Так, водитель автомобиля Opel двигался по Чоколовскому бульвару в сторону Индустриального моста. Затем мужчину решил перестроиться с третьего во второй ряд, но потерял управление и вылетел на тротуар. Машина проехала около 20 метров, ударилась в бетонное основание рекламного щита.

От удара автомобиль развернуло и она отлетела на клумбу. В результате происшествия чудом ни кто не пострадал. Машина получила значительные повреждения.

Чуть позже свидетели аварии и правоохранители заподозрили шофера в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, так как последний отказался проходить алкотестер и вел себя агрессивно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП из четырех автомобилей. Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало 4 автомобиля -  Lada Kalina, Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat


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