13:17 10.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100196373:roman

В Киеве неизвестные подорвали автомобиль в правительственном квартале - ВИДЕО

В Киеве на бульваре Верховного Совета произошел взрыв легкового автомобиля. Об этом передает "Киев Оперативный".

В Киеве неизвестные подорвали автомобиль в правительственном квартале - ВИДЕО

Так, около бульвар Верховного Совета, 26А), припаркованный автомобиль Lexus, хозяин которого отлучился по делам в неизвестном направлении. Очевидцы инцидента утверждают, что заметили двух молодых мужчин с крытыми платками лицами, которые подкинули в салон авто, предварительно разбив стекло, неизвестное вещество. 

В результате машина начала сильно гореть, а затем прогремело два взрыва. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорания. Правоохранители сейчас проводят опрос свидетелей происшествия, владельцу автомобиля предоставлена профильная охрана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. По какой причине детонировало взрывное устройство именно в руках человека - неизвестно.


Поделиться
Читайте также:
 
В Сумах местный житель закинул гранату в ночной клуб - ФОТО База "Миротворца" пополнилась именем еще одного российского актера FIFA решила создать новую систему составления рейтинга для сборных В Японии мужчина зарезал пассажира поезда
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив