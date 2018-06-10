В Киеве неизвестные подорвали автомобиль в правительственном квартале - ВИДЕО

Так, около бульвар Верховного Совета, 26А), припаркованный автомобиль Lexus, хозяин которого отлучился по делам в неизвестном направлении. Очевидцы инцидента утверждают, что заметили двух молодых мужчин с крытыми платками лицами, которые подкинули в салон авто, предварительно разбив стекло, неизвестное вещество.

В результате машина начала сильно гореть, а затем прогремело два взрыва. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорания. Правоохранители сейчас проводят опрос свидетелей происшествия, владельцу автомобиля предоставлена профильная охрана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. По какой причине детонировало взрывное устройство именно в руках человека - неизвестно.