11:51 10.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии мужчина зарезал пассажира поезда

В японском городе Осака психически нездоровый мужчина набросился на пассажиров поезда с ножем. Об этом передает The Japan Times.

В Японии мужчина зарезал пассажира поезда

По предварительной информации, вскоре после отправления 22-летний Итиро Кодзима, уроженец города Окадзаки в префектуре Айти, набросился с ножом на пассажиров. Всего в поезде ехали 880 человек и персонала. Преступник успел ранить 30-летнего мужчину и нанести холодным оружием физические увечья двум молодым девушкам, их госпитализировали.

В результате нападения уже в карете скорой скончался раненый мужчина. Сам Кодзима признался, что не готовил намеренный теракт. Он объяснил свой поступок внезапным всплеском гнева из-за постоянной депрессии, в которой находился Итиро. Во время обыска личных вещей у него нашли второй нож. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестный в Германии с ножом в руках напал на пассажира поезда. Представители власти подошли к нападавшему, а том внезапно напал на одного из стражей порядка. Однако другой полицейский успел застрелить подозреваемого. 


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