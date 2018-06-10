16:30 10.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре иномарка протаранила МАФ - ФОТО

В Днепре на улице Сухомлинского две иномарки попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом передает Информатор.

В Днепре иномарка протаранила МАФ - ФОТО

Сообщается, что в момент аварии водитель Daewoo Lanos двигался по Сухомлинского со стороны проспекта Слобожанского, а Lada выезжала на улицу Сухомлинского со второстепенной внутриквартальной дороги. Столкновение произошло, когда рулевой Lanos решил обогнать впереди идущий автомобиль. 

В ДТП пострадали три человека охранник ларька, покупатель, который стоял возле магазина, и водитель Lada. Всех их срочно госпитализировали с разной степенью и тяжестью травм.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на Чоколовском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. От удара автомобиль развернуло и она отлетела на клумбу. В результате происшествия чудом ни кто не пострадал. Машина получила значительные повреждения.


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