В Днепре иномарка протаранила МАФ - ФОТО

Сообщается, что в момент аварии водитель Daewoo Lanos двигался по Сухомлинского со стороны проспекта Слобожанского, а Lada выезжала на улицу Сухомлинского со второстепенной внутриквартальной дороги. Столкновение произошло, когда рулевой Lanos решил обогнать впереди идущий автомобиль.

В ДТП пострадали три человека охранник ларька, покупатель, который стоял возле магазина, и водитель Lada. Всех их срочно госпитализировали с разной степенью и тяжестью травм.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на Чоколовском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. От удара автомобиль развернуло и она отлетела на клумбу. В результате происшествия чудом ни кто не пострадал. Машина получила значительные повреждения.