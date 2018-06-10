На Харьковщине BMW врезалась в полицейский "Приус" - ФОТО

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля BMW грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу для обгона впереди идущего автомобиля. В результате произошло лобовое столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции.

Позже стало известно, что рулевой BMW от полученных травм скончался, а 24 и 25-летние пассажиры машины сейчас находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неподалеку столичного массива Троещина автомобиль патрульной полиции врезался в эвакуатор, в результате чего пострадали двое полицейских. Предварительно установлено, что автомобиль полиции двигался со скоростью 50-60 км/ч.