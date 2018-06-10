04:00 10.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине BMW врезалась в полицейский "Приус" - ФОТО

 В Харьковской области произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и немекой иномарки. Об этом передает пресс-служба ГУУП харьковской области.

На Харьковщине BMW врезалась в полицейский

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля BMW грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу для обгона впереди идущего автомобиля. В результате произошло лобовое столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции.

Позже стало известно, что рулевой BMW от полученных травм скончался, а 24 и 25-летние пассажиры машины сейчас находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. 

На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неподалеку столичного массива Троещина автомобиль патрульной полиции врезался в эвакуатор, в результате чего пострадали двое полицейских. Предварительно установлено, что автомобиль полиции двигался со скоростью 50-60 км/ч. 


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