13:38 10.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На границе с Польшей задержали сигаретного котрабандиста - ФОТО

Украинские пограничники не пропустули в Польшу автомобиль, днище которой было отказа набит контрабандными сигаретами. Об этом передает пресс-служба Мостиского пограничного отряда.

На границе с Польшей задержали сигаретного котрабандиста - ФОТО

Сообщается, что на пункте пропуска "Краковец" при обследовании салона автомобиля 24-летнего гражданина Румынии среагировала служебная собака. В ходе детального осмотра обшивки салона было обнаружено более 3000 пачек сигарет "Marlboro" с акцизными марками Украины.

Позже задержанный признался, что на микроавтобусе марки "Хюндай" он регулярно занимался перевозкой различных товаров в Польшу. Пограничники отправили все 3239 пачек контрабандных сигарет на проведение экспертизы, а на транспорт был наложен временный арест. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду редких археологических изделий и антиквариата, которые пытались вывезти в Россию на продажу. Все предметы старины были изъяты, задокументированы согласно протоколу и направлены на искусствоведческую экспертизу. 


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