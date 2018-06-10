На границе с Польшей задержали сигаретного котрабандиста - ФОТО

Сообщается, что на пункте пропуска "Краковец" при обследовании салона автомобиля 24-летнего гражданина Румынии среагировала служебная собака. В ходе детального осмотра обшивки салона было обнаружено более 3000 пачек сигарет "Marlboro" с акцизными марками Украины.

Позже задержанный признался, что на микроавтобусе марки "Хюндай" он регулярно занимался перевозкой различных товаров в Польшу. Пограничники отправили все 3239 пачек контрабандных сигарет на проведение экспертизы, а на транспорт был наложен временный арест.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду редких археологических изделий и антиквариата, которые пытались вывезти в Россию на продажу. Все предметы старины были изъяты, задокументированы согласно протоколу и направлены на искусствоведческую экспертизу.