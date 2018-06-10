03:00 10.06.2018 | Происшествия | Новости
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Черногория страдает от сильных порывов ветра - ФОТО

В Герцег-Нови и поселке Каменари на побережье Адриатического моря в Черногории бушует сильный средиземноморский ураган. Об этом передает RTCG.

Черногория страдает от сильных порывов ветра - ФОТО

Сообщается, что скорость ветра местами достигает 100-120 км\час, стихия срывает крыши, шифер и валит деревья в огородах и на пересеченной местности. Большой ущерб был нанесен больницы Мельйин, где повреждена крыша рентгеновского отделения, разбитое стекло, повреждены деревья в парке. 

Кроме того, ураган ударил и по региону Тивати, где пострадали два небольших летательных аппарата, припаркованных на платформе Аэропорта Тиват. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра, обрушившиеся на индийский штат Уттар-Прадеш погибло более 30 человек. Власти штата объявили чрезвычайное положения и сформировали временные лагеря для пострадавших, где можно получить профильную медицинскую помощь и продовольствие. 


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