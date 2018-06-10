Черногория страдает от сильных порывов ветра - ФОТО

Сообщается, что скорость ветра местами достигает 100-120 км\час, стихия срывает крыши, шифер и валит деревья в огородах и на пересеченной местности. Большой ущерб был нанесен больницы Мельйин, где повреждена крыша рентгеновского отделения, разбитое стекло, повреждены деревья в парке.

Кроме того, ураган ударил и по региону Тивати, где пострадали два небольших летательных аппарата, припаркованных на платформе Аэропорта Тиват.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра, обрушившиеся на индийский штат Уттар-Прадеш погибло более 30 человек. Власти штата объявили чрезвычайное положения и сформировали временные лагеря для пострадавших, где можно получить профильную медицинскую помощь и продовольствие.