В Соломенском районе произошла масштабная авария с участием 4 авто- ФОТО

По предварительной информации, водитель Mercedes, который двигался в крайней левой полосе по Лобановского в сторону Севастопольской площади, на сумел уйти от столкновения с едущей ему на встречу автомобилем Lada.

От удара иномарка зацепила Chevrolet, а потом Volkswagen. Как говорят очевидцы, что если бы не Passat, то Lada улетела бы на пешеходную часть. Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало 4 автомобиля - Lada Kalina, Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat.

В результате аварии обошлось без пострадавших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепровском районе столицы случилась страшная авария, с участием легкового автомобиля Renault и фуры.