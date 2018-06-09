14:48 09.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Соломенском районе произошла масштабная авария с участием 4 авто- ФОТО

В Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП из четырех автомобилей. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Соломенском районе произошла масштабная авария с участием 4 авто- ФОТО

По предварительной информации, водитель Mercedes, который двигался в крайней левой полосе по Лобановского в сторону Севастопольской площади, на сумел уйти от столкновения с едущей ему на встречу автомобилем Lada.

От удара иномарка зацепила Chevrolet, а потом Volkswagen. Как говорят очевидцы, что если бы не Passat, то Lada улетела бы на пешеходную часть. Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало 4 автомобиля -  Lada Kalina, Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat.

В результате аварии обошлось без пострадавших. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепровском районе столицы случилась страшная авария, с участием легкового автомобиля Renault и фуры.


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