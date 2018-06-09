В Никополе заживо сгорел местный житель

Инцидент произошел около 2 часов ночи, 9 июня по улице Кастромський города Никополь. По предварительной информации, дежурное отделение 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области во время ликвидации огня обнаружило в обломках гаража обгоревшее тело мужчины. Им оказался местный житель 1978 года рождения, который держал в кооперативе гараж.

На место происшествия прибыло 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники. Причиной возникновения пожара считают строительный мусор, который, загоревшись, перекинулся на гаражное помещение. В ходе пожара было повреждено перекрытие гаража и имущество внутри на площади 6м.кв.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе загорелось здание мореходного училища имени Маринеско. Пожар возник в столовой и дальше распространился по строению, огонь удалось ликвидировать в течении 20 минут.