23:00 09.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Никополе заживо сгорел местный житель

В Никополе в собственном гараже сгорел мужчина. Об этом передает Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области.

В Никополе заживо сгорел местный житель

Инцидент произошел около 2 часов ночи, 9 июня по улице Кастромський города Никополь. По предварительной информации, дежурное отделение 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области во время ликвидации огня обнаружило в обломках гаража обгоревшее тело мужчины. Им оказался местный житель 1978 года рождения, который держал в кооперативе гараж.

На место происшествия прибыло 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники. Причиной возникновения пожара считают строительный мусор, который, загоревшись, перекинулся на гаражное помещение. В ходе пожара было повреждено перекрытие гаража и имущество внутри на площади 6м.кв. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе загорелось здание мореходного училища имени Маринеско.  Пожар возник в столовой и дальше распространился по строению, огонь удалось ликвидировать в течении 20 минут.


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