11:46 09.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100196332:roman

Украинец пытался вывезти из страны редкие исторические артефакты - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду редких археологических изделий и антиквариата, которые пытались вывезти в Россию на продажу. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украинец пытался вывезти из страны редкие исторические артефакты - ФОТО

Сообщается, что во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни пограничники обнаружили светки с неизвестными археологическими находками, которые были тщательно замаскированы в технологических полостях вагона. 

Все предметы старины были изъяты, задокументированы согласно протоколу и направлены на искусствоведческую экспертизу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно гражданин России и Украины пытались вывезти за границу редкие банкноты времен УНР и царской России. В ходе тщательного досмотра автомобиля задержанного украинца были обнаружены купюры "Государственный кредитный билет" номиналом "Один рубль" 1898 года., "Три рубля" 1905 года и "Двадцать пять рублей" 1909 года.


Поделиться
Читайте также:
 
У "Шахтера" появился очередной "легионер" Фальшивые доллары наводнили украинские валютные рынки - ФОТО Германия получила представительство в Совбезе ООН Президент Евросоюза призвал лидеров G7 объединиться для защиты Сенцова
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив