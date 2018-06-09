Украинец пытался вывезти из страны редкие исторические артефакты - ФОТО

Сообщается, что во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни пограничники обнаружили светки с неизвестными археологическими находками, которые были тщательно замаскированы в технологических полостях вагона.

Все предметы старины были изъяты, задокументированы согласно протоколу и направлены на искусствоведческую экспертизу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно гражданин России и Украины пытались вывезти за границу редкие банкноты времен УНР и царской России. В ходе тщательного досмотра автомобиля задержанного украинца были обнаружены купюры "Государственный кредитный билет" номиналом "Один рубль" 1898 года., "Три рубля" 1905 года и "Двадцать пять рублей" 1909 года.