Саудиты вновь отразили ракетную атаку с территории Йемена

Сообщается, что ракетные снаряды были запущены йеменскими мятежниками в направлении саудовского города Наджран. Командование противовоздушных сил СА динамично отреагировало на инцидент и уничтожило две цели в течении 5 минут. В результате одна из ракет упала на территории Йемена, вторая была сбита в пограничном пустынном районе.

Стоит отметить, что с начала 2018 года хуситы значительно увеличили количество ударов, в том числе баллистическими ракетами, по территории Саудовской Аравии. В целом, по заявлению Эр-Рияда, за время конфликта было перехвачено более 100 ракет хуситов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Объединенные Арабские Эмираты обратились к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прямой военной поддержке в Йемене. Союзница ОАЭ Саудовская Аравия регулярно обвиняет Иран в использовании порта для скрытой поставки ракет повстанцам, в Тегеране такие обвинения отрицают. В свою очередь, власти ОАЭ и Саудовской Аравии заверили Белый дом, что не будут пытаться захватить порт, пока не получат поддержки со стороны Вашингтона.