19:30 09.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине в результате ДТП пострадали двое детей

Во Львовской области водитель пытался совершить обгон по встречной полосе и попал в ДТП. Об этом передает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

На Львовщине в результате ДТП пострадали двое детей

Инцидент произошел на трассе "Львов-Ивано-Франковск" около поселка Старое Село в Пустомытовском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 28-летнего львовянина. В момент аварии в салоне автомобиля виновника дорожно-транспортного происшествия находилось двое детей.

Их госпитализировали в местную больницу. От удара первый ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей левой височной области головы. У второго малыша, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове произошло массовое столкновение машин. Вместе с тем сейчас полиция устанавливает причины столкновения микроавтобуса "Mercedes Sprinter", "Peugeot", ВАЗ-2101, грузовик "Dodge", ВАЗ-2104, "Toyota" и ВАЗ-2109". 


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