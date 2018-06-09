На Львовщине в результате ДТП пострадали двое детей

Инцидент произошел на трассе "Львов-Ивано-Франковск" около поселка Старое Село в Пустомытовском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 28-летнего львовянина. В момент аварии в салоне автомобиля виновника дорожно-транспортного происшествия находилось двое детей.

Их госпитализировали в местную больницу. От удара первый ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей левой височной области головы. У второго малыша, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове произошло массовое столкновение машин. Вместе с тем сейчас полиция устанавливает причины столкновения микроавтобуса "Mercedes Sprinter", "Peugeot", ВАЗ-2101, грузовик "Dodge", ВАЗ-2104, "Toyota" и ВАЗ-2109".