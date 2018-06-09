Индию накрыл мощный океанский ураган

Сообщается, что около 20 человек получили серьезные травмы в результате падения деревьев, обрушения кровли и удара молний. Власти штата объявили чрезвычайное положения и сформировали временные лагеря для пострадавших, где можно получить профильную медицинскую помощь и продовольствие.

В штате в летний сезон столбик термометра поднимается выше 42 градусов. В этом году от теплового удара погибло 2 человека.

Напомним, что в начале июня от подобных ливней и штормового ветра в Уттар-Прадеш погибли более 15 человек. Регион постоянно страдает от климатических капризов - песчаных бурь, океанских ураганов в дождевых штормов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-восточной части Индии произошла катастрофа природного характера, в результате которой ушли уз жизни люди, проживающие на этой территории. Специалисты считают, что катастрофа была вызвана сильными дождями, которые на днях покрывали эту местность. Команда быстрого реагирования и сотрудники медицинской помощи оперативно прибыла на место происшествия. На территории дежурят спасатели.