18:37 08.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумах прогремел взрыв, пострадали дети - ФОТО

В городе Сумы во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, вследствие чего пострадал озяин квартиры и двое его малолетних детей. В частности, 10-летний мальчик и 10-месячная девочка.

В Сумах прогремел взрыв, пострадали дети - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба регионального управвления Нацполиции.

Как отметили правоохранители, отец пострадавших детей, банку с охотничьим бездымным порохом "Сокол" производства СССР нашел в соседней нежилой и незапертой квартире его сын. Так, мальчик с разрешения отца и в его присутствии ради развлечения поджег охотничий порох, в результате чего и произошел взрыв.

"Сейчас дети в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении Сумской областной детской клинической больницы. А их 41-летний отец находится в ожоговом отделении", – рассказали сотрудники правоохранительных органов.

По факту взрыва в полиции открыли уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во французском городе Страсбурге на зернохранилище прогремел взрыв. В результате инцидента, пострадали по меньшей мере 11 человек. При этом трое из них нуждаются в срочной медицинской помощи.


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