В Сумах прогремел взрыв, пострадали дети - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба регионального управвления Нацполиции.

Как отметили правоохранители, отец пострадавших детей, банку с охотничьим бездымным порохом "Сокол" производства СССР нашел в соседней нежилой и незапертой квартире его сын. Так, мальчик с разрешения отца и в его присутствии ради развлечения поджег охотничий порох, в результате чего и произошел взрыв.

"Сейчас дети в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении Сумской областной детской клинической больницы. А их 41-летний отец находится в ожоговом отделении", – рассказали сотрудники правоохранительных органов.

По факту взрыва в полиции открыли уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во французском городе Страсбурге на зернохранилище прогремел взрыв. В результате инцидента, пострадали по меньшей мере 11 человек. При этом трое из них нуждаются в срочной медицинской помощи.