13:55 08.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе трамвай на ходу влетел в столб – ФОТО

В самом центе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. Об этом сообщает местное издание Думская.

В Одессе трамвай на ходу влетел в столб – ФОТО

Сообщается, что на Водопроводной улице трамвай, следовавший по маршруту №27, сошел с рельсов и врезался в опору.

На месте инцидента ремонтники "КП Одесгорэлектротранс" установили, что трамвай снес опору и "положил" контактную сеть.

Пока о пострадавших нет никакой информации. Стоит добавить, что из-за этой аварии оказалось заблокировано все люстдорфское направление – 3, 10, 13 и 27 маршруты.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по неизвестным пока причинам трамвай в Харькове совершил наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия вагон наехал на пешехода.


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