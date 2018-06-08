В Греции автобус с мигрантами врезался в стену, есть погибшие

На северной греческой автомагистрали фургон с иракскими и сирийскими мигрантами врезался в стену, после чего транспортное средство неесколько раз перевернулось. В результате инцидена пять человек были убиты и двое получили серьезные ранения.
Об этом сообщает газета Ekathimerini.
Как выяснили полицейские, автобус направилялся в город Салоники. Однако по неизвестным пока причинам микроавтобус с мигрантами перевернулся на выезде из тоннеля недалеко от города Кавала. В частности, машина перелетела через ограждение и упала на камни.
"Гражданство водителя пока выясняется" - отметили сотрудники правоохранительных органов.
Среди погибших были трое детей и мужчина.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие. Отмечается, что дорогу не поделили автомобили Honda и Seat. Из-за этого одна из машин оказалась на клумбе.