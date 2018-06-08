Россия нанесла масштабный авиаудар в Сирии, десятки погибших

Согласно информации предоставленной Сирийской обсерватории по правам человека, в результате бомбардировки погибли не менее 38 человек, а ранение получили 50.

Отмечается, что военные самолеты были нацелены на деревню Зардана в северном селе Идлиб, что привело к большой смертности в регионе за последний месяц.

Однако, предполагается, что количество погибших может увеличиться, поскольку некоторые из 50 раненых были в критическом состоянии. В данное время спасатели все еще ищут под обломками выживших.

К слову, северо-западный регион Идлиб остается крупнейшим населенным пунктом Сирии в руках повстанцев, сражающихся с правительством Дамаска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед ударом в Сирии по иранским силам, Израиль предупреждал Россию.По его словам, удар по иранской стороне руководил генерал-майор и командующий спецназом Аль-Кудс Касем Сулеймани, входящий в Корпус стражей Исламской революции.