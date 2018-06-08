13:32 08.06.2018 | Происшествия | Новости
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На Гавайях вулкан уничтожил курортный залив Капохо - ВИДЕО

Лава, извергаемая из вулкана Килауэа на Гавайях полностью покрыла впадающей в океан залив Капохо.

На Гавайях вулкан уничтожил курортный залив Капохо - ВИДЕО

Как сообщают экстренные службы Соединенных Штатов Америки в пятницу, 8 июня, лава полностью покрыла впадающей в океан залив. Поток лавы достигает ширины почти в один километр.

На данный момент извержение все еще продолжается и нет точных данных, когда оно прекратится. Специалисты предрекают возможные новые катаклизмы.

Напомним, вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться месяц назад. За это время он уничтожил жилые дома, дороги, коммуникации, автомобили. Полторы тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.

Как сообщал УРА-Информ, по последним данные лава уничтожила 600 домов. Для помощи пострадавшим от извержения выделены миллионы долларов.


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