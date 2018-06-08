07:45 08.06.2018 | Происшествия | Новости
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На Гавайях лава от вулкана уничтожила 600 домов

По состоянию на утро пятницы, 8 июня, на Гавайян потоками лавы уничтожено около 600 домов.

На Гавайях лава от вулкана уничтожила 600 домов

Пострадал как минимум один человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь словам мэра округа Гавайи Гарри Кима, для помощи пострадавшим от извержения выделены миллионы долларов.

Напомним, вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться месяц назад. За это время он уничтожил жилые дома, дороги, коммуникации, автомобили. Полторы тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.

Как сообщал УРА-Информ, на Гавайях поток лавы приблизились к электростанции Puna Geothermal Venture. Как сообщает издание Theguardian, на момент публикации видео только 200 метров отделяли электростанцию от потока лавы.


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