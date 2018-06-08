На Филиппинах грузовик проехал по голове байкера и тот остался жив - ВИДЕО

На трассе грузовик проехал по голове упавшего под его колеса байкера. В итоге мужчина остался жив, и даже самостоятельно поднялся. Как сообщает The Sun, мужчина ехал на скутере вдоль обочины.

Он решил обогнать едущий впереди грузовик. Однако, задев колесами своего транспорта бордюр, байкер упал прямо под колеса грузовика.

Водитель затормозить не успел, и машина проехала колесами по голове байкера. К счастью для него, основной удар принял на себя защитный шлем, благодаря которому он остался жив, и даже вскоре самостоятельно поднялся.

Едущие позади него водители вызвали для мужчины скорую. Получил ли мужчина травмы, не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Литве четверг, 7 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров Соединенных Штатов Америки. Авария произошла на дороге Каунас-Пренай около 11 часов утра, когда бронетехника двигалась колонной. В результате инцидента 13 человек получили ранения.