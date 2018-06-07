Взрыв в Багдаде унес жизни не менее 18 человек - ФОТО

В результате трагедии погибли не менее 18. По предварительным данным около 90 чнловек были ранены. Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию представителя Министерства внутренних дел Ирака, причиной взрыва стала детонация боеприпасов.

Склад находился в мечети, и взрыв произошел во время их перемещения в припаркованную машину.

При этом иракское государственное телевидение ссылаясь на информацию МВД охарактеризовало взрыв как "террористическую атаку против гражданских лиц".

Власти страны пока не объяснили расхождения между двумя заявлениями. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во французском городе Страсбурге в среду, 6 июня, на зернохранилище прогремел взрыв. В результате инцидента, пострадали по меньшей мере 11 человек. При этом трое из них нуждаются в срочной медицинской помощи.