В Одессе под колесами трамвая погиб мужчина - ФОТО

Пострадавший погиб на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Черноморского казачества.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили под трамваем тело неопознанного мужчины без признаков жизни. На месте уже была карета скорой помощи, которая констатировала смерть гражданина.

Сейчас на месте трагидии работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тисменицком районе Ивано-Франковской области на рельсах железной дороги погиб человек после того, как на него наехал состав пассажирского поезда. Во время осуществления первоочередных следственных действий полицией было установлено, что в ночь на шестое июня 2018 года поезд маршрутом "Черновцы-Ковель" направлялся с остановочного пункта Голосков в сторону станции Отыня "Львовская железная дорога".