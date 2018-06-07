21:32 07.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе горит здание мореходного училища

В центре Одессы в четверг, 7 июня, загорелось здание мореходного училища имени Маринеско.

В Одессе горит здание мореходного училища

Пожар возник в столовой и дальше распространился по строению. О состоянии курсантов пока информации нет.

Как сообщает Украинская Служба Информации, инцидент произошел в здании по адресу Канатная, 8.

По предварительным данным, пожар возник в столовой. На место уже прибыли спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован. По состоянию на шесть часов вечера в лесном массиве в зоне отчуждения завершено тушения возгорания. Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.


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