В ЛНР обстреляли пассажирский автобус, есть раненые

Сегодня утром, седьмого июня 2018 года, в результате минометного обстрела населенного пункта Голубовское в районе улицы Первомайская получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса.

Известно, что всех пострадавших доставили в Кировскую городскую больницу. В данный момент нет никаких фото. В обстреле пророссийские боевики обвиняют Вооруженные силы Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", пророссийские боевики на Донбассе обстреляли прифронтовой поселок Зайцево в Горловском направлении. Отмечается, что в результате обстрела, минно-взрывную травму получила 60-летняя местная жительница, которая находилась в своем дворе.