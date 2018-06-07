14:29 07.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ЛНР обстреляли пассажирский автобус, есть раненые

На территории самопровозглашенной "Луганской народной республике" обстреляли пассажирский автобус. Об этом сообщают местные СМИ.

В ЛНР обстреляли пассажирский автобус, есть раненые

Сегодня утром, седьмого июня 2018 года, в результате минометного обстрела населенного пункта Голубовское в районе улицы Первомайская получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса.

Известно, что всех пострадавших доставили в Кировскую городскую больницу. В данный момент нет никаких фото. В обстреле пророссийские боевики обвиняют Вооруженные силы Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", пророссийские боевики на Донбассе обстреляли прифронтовой поселок Зайцево в Горловском направлении. Отмечается, что в результате обстрела, минно-взрывную травму получила 60-летняя местная жительница, которая находилась в своем дворе.


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